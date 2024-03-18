Parçalı Bulutlu 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.03.2024 19:57

Amerikalı Müslüman gruplardan Beyaz Saray'a Gazze boykotu

Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütleri, Gazze politikasını sert şekilde eleştirdikleri Beyaz Saray'ın toplantılarına katılmayacaklarını açıklarken, birçok Amerikalı Müslüman liderin de Başkan Joe Biden'ın vereceği geleneksel ramazan iftarına katılmayı düşünmediği duyuruldu.

Amerikalı Müslüman gruplardan Beyaz Saray'a Gazze boykotu
[Fotograf: Reuters]

ABD'de Müslümanların en yoğun yaşadığı Chicago bölgesindeki Müslüman sivil toplum örgütleri, ortak bir mektupla Beyaz Saray'a Gazze konusunda tepki gösterdi.

Filistin İçin Amerikalı Müslümanlar (AMP), Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Filistin İçin Adalet Koalisyonu ve Filistin Amerikan Konseyi gibi sivil toplum örgütlerinin imzaladığı mektupta, Beyaz Saray yetkililerinin özellikle ramazan dolayısıyla Chicago bölgesinde yapacakları veya planladıkları Müslüman toplumla buluşma toplantılarına katılmayacakları bilgisi verildi.

"Gazze'yi yerle bir eden bir soykırımla beraber sakinlerinin yüzde 85'i yerlerinden edilip, 13 bini çocuk, 31 binden fazla insan hayatını kaybederken, Beyaz Saray sadece ateşkesi reddetmekle kalmadı, aynı zamanda (İsrail'e) finansal, askeri ve BM'de diplomatik destek sağlayarak bu vahşi etnik temizliği mümkün hale getirmiştir." denilen mektupta, Biden yönetimi açık şekilde suçlandı.

"Sivillerin toplu katliamını sona erdirmek için acil ve kalıcı ateşkes konusundaki talebimiz nettir." değerlendirmesinin yapıldığı mektupta, Biden yönetiminin, hem İsrail'e destek hem de Gazze'ye insani yardım konusunda icraat yapmayıp sadece konuşmakla yetindiği vurgulandı.

Amerikalı Müslüman gruplar, böyle bir ortamda herhangi bir Beyaz Saray toplantısına katılmanın anlamlı ve gerekli olduğunu düşünmediklerini kaydetti.

Mektupta, Gazze ile ilgili beklentilerini sıralayan Müslüman gruplar, "acil ve kalıcı ateşkes, İsrail'in Gazze'den tamamen geri çekilmesi, Gazze'ye uygulanan blokajın kaldırılması, insani yardımların girişine izin verilmesi, UNRWA'nın yeniden fonlanması, İsrail'e silah satışının durdurulması, soykırım suçu ve insanlığa karşı işlenmiş suçların yargılanması" gibi temel başlıklarda taleplerine yer verdi.

Amerikalı Müslüman liderlerin çoğu Biden'ın iftarına katılmayı düşünmüyor

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde de Biden'ın, bu yıl düzenleyeceği geleneksel iftar yemeğine, Amerikalı Müslüman liderlerin çoğunun katılmayacağı bilgisi paylaşıldı.

ABD başkanlarının her yıl ramazan ayında Beyaz Saray'da düzenlediği iftar yemeği organizasyonunda bir araya gelen yüzlerce Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütü temsilcisi ile farklı kesimlerden Amerikalı Müslüman liderlerin, bu yıl Gazze'den ötürü söz konusu iftara katılmayı düşünmedikleri duyuruldu

Amerikan medyasına yansıyan ve adı açıklanmaya Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan haberlere göre ise bu yılki iftar programı önceki yıllara kıyasla biraz daha dar kapsamlı olacak.

Amerikalı Arap ve Müslüman toplumun büyük kesimi halen devam eden başkanlık ön seçim sürecinde Biden'a oy vermeyi reddederek ya kararsız ya da bağımsız oy kullanmıştı.

ETİKETLER
ABD Beyaz Saray Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İsrailli rapçilerin "Gazze’nin haritadan silinmesi" çağrısı yapan şarkısı tepki çekti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:28
Canan Kaftancıoğlu "para sayma" görüntülerine ilişkin ifadeye çağırıldı
21:27
Netanyahu, Biden ile Gazze'deki son gelişmeleri görüştü
21:26
BM Dünya Gıda Programı: Gazze'nin kuzeyine giremezsek binlerce çocuk açlıktan ölecek
21:13
Güney Kore: Kuzey Kore, Rusya'ya yaklaşık 7 bin konteyner mühimmat gönderdi
20:51
İstanbul Havalimanı şubatta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
20:56
İstanbul'da terör örgütü elebaşı posteri açan 2 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde inceleme yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde inceleme yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ