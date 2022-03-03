Alman Haber Ajansı DPA'nın Ekonomi Bakanlığı çevrelerine dayandırdığı haberine göre, Almanya, Ukrayna'ya 2 bin 700 Strela tipi uçaksavar füze gönderilmesine onay verdi.

Söz konusu silahların, eski Doğu Almanya'nın Ulusal Halk Ordusu (NVA) envanterinde bulunan Sovyet yapımı uçaksavarlar olduğu belirtildi.

Almanya daha önce de Ukrayna'ya 1000 tanksavar ile 500 "Stinger" tipi uçaksavar füzesi gönderme kararı almıştı.