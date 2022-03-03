Rus TASS haber ajansının haberine göre, Ryabkov Rusya'nın güvenlik garantileri ve stratejik istikrar konusunda görüşmelere sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.

Ryabkov ayrıca Ukrayna'ya saldırı hedeflerine tamamen ulaşacağından emin olduğunu ifade etti.

Rus Interfax haber ajansının haberine göre ise Ryabkov Rusya'nın Batılı devletleri gerginliğin tırmandırılmaması konusunda uyardığını belirtti.