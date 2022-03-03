Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 11:38Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batılı devletlerle iletişim sürüyor
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov, Rusya'nın ABD ve diğer Batılı devletlerle iletişim kanallarını açık tuttuğunu, bunu daha çok elçilikler üzerinden yaptığını söyledi.
Rus TASS haber ajansının haberine göre, Ryabkov Rusya'nın güvenlik garantileri ve stratejik istikrar konusunda görüşmelere sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.
Ryabkov ayrıca Ukrayna'ya saldırı hedeflerine tamamen ulaşacağından emin olduğunu ifade etti.
Rus Interfax haber ajansının haberine göre ise Ryabkov Rusya'nın Batılı devletleri gerginliğin tırmandırılmaması konusunda uyardığını belirtti.
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