Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Çevre Bakanı Svenja Schulze, Alman hükümetinin yeni iklim hedefine ilişkin Berlin'de basın toplantısı düzenledi.

2030’a kadar yüzde 55 olarak açıklanan karbon emisyonlarının azaltılma hedefinin yüzde 65’e yükseltildiğini açıklayan Scholz, 2050 olarak duyurulan net sıfır karbon emisyonuna ulaşma tarihinin de 2045’e çekildiğini söyledi.

2040 hedefi de belirlendi

Scholz, karbon emisyonlarının azaltılmasında 2040 yılı için de yüzde 88 ara hedef konulduğunu anlatarak, mevzuatta gerekli değişikliğin önümüzdeki hafta onay için Alman Kabinesi'ne geleceğini vurguladı.

Çevre Bakanı Svenja Schulze de Almanya'nın karbon emisyonlarının 1990 seviyesinin yüzde 40 altında olduğunu söyleyerek, yeni hedeflerin 2020 seviyesinde 25 2030'larda 23 ve 2040'larda 12 puan azaltma anlamına geleceğini hatırlattı.

Schulze “Bu, geleceğe en büyük yükü bırakmadığımız genç nesiller için adil bir teklif” dedi.

Genel seçimler öncesi revize edilmesi dikkat çekti

Almanya’nın karbon emisyonlarını azaltma hedefleri arasında yenilenebilir enerjinin genişletilmesi ve karbon emisyon fiyatlarının planlanandan daha hızlı yükseltilmesi yer alıyor.

Almanya Anayasa Mahkemesi, geçen hafta, Alman hükümetinin 2019 İklim Yasası'nda 2031’den itibaren karbon emisyonlarını nasıl düşüreceğini açıklaması konusunda başarısız olduğunu açıklamıştı. Mahkeme, hükümete 2019 iklim yasasını güncellemesi için yıl sonuna kadar süre vermişti.

Almanya’da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimler öncesi Alman hükümetinin iklim hedefini sıkılaştırması dikkat çekti.

Alman basınında, çevre hassasiyetiyle bilenen Alman Yeşiller Partisi’nin son dönemde anketlerde oy oranını yükseltmesinin Alman hükümetinin iklim hedefini değiştirmesi konusunda etkisi olduğu anlatıldı.

Yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması hedefleniyor

Alman hükümetinin Aralık 2020’deki Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu'yla Avrupa Birliği’nin 2030 iklim ve enerji hedefi ile ulaşım sektöründe artan yenilebilir enerji ihtiyacı hesaba katılarak güneş fotovoltaik (PV), biyoenerji, hidroelektrik ve rüzgâr enerjisinde kapasitenin artırılması hedefleniyor.

Yenilenebilir enerji tesislerinin finansmanının yanı sıra, belediyelerin izin şartlarını iyileştirerek rüzgar santrallerine daha fazla dahil olmalarını öngören yeni kanun, bireysel evlerin ve süpermarketlerin çatıdan güneş enerjisini kullanılmasına da olanak tanıyor.

Almanya hükümeti AB’nin koronavirüsün ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırladığı 800 milyar euroluk kurtarma fonundan gelecek 28 milyar euroluk yardımın yüzde 90'ının iklim, yenilenebilir enerji ve dijital teknolojilere harcanacağını açıklamıştı.