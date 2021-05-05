American Airlines'ın CEO'su Doug Parker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda havayolu şirketinin Müslüman çalışanlar grubunun çağrısına katılarak geçen hafta bir gün oruç tuttuğunu söyledi.

"Büyük saygı duydum"

Parker, 15 saat bir şey yiyip içmediğini söyleyerek, "Günün sonunda aç ve susuzdum. Bu benim Müslüman ekip üyelerimize ve inançlarına olan bağlılıklarına büyük saygı duymamı sağladı" şeklinde konuştu.

Parker'ın paylaşımı, 14 bine yakın beğeni alırken, paylaşıma 550'den fazla da yorum yapıldı.