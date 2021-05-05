Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 21:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'li CEO empati kurmak için oruç tuttu
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'li havayolu şirketinin CEO'su Doug Parker, Müslüman çalışanlarıyla empati kurmak için oruç tuttuğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
American Airlines'ın CEO'su Doug Parker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda havayolu şirketinin Müslüman çalışanlar grubunun çağrısına katılarak geçen hafta bir gün oruç tuttuğunu söyledi.
"Büyük saygı duydum"
Parker, 15 saat bir şey yiyip içmediğini söyleyerek, "Günün sonunda aç ve susuzdum. Bu benim Müslüman ekip üyelerimize ve inançlarına olan bağlılıklarına büyük saygı duymamı sağladı" şeklinde konuştu.
Parker'ın paylaşımı, 14 bine yakın beğeni alırken, paylaşıma 550'den fazla da yorum yapıldı.
Etiketler: ABD Ramazan Ayı Sosyal Medya
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