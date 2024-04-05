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Dünya
AA 05.04.2024 16:50

Almanya'nın İsrail'e silah ihracatının durdurulması için yargıya başvuruldu

Almanya'da İsrail'e silah ihracatının onaylanmasının durdurulması için Berlin İdare Mahkemesine acil başvuruda bulunuldu.

Almanya'nın İsrail'e silah ihracatının durdurulması için yargıya başvuruldu

Acil başvuru, İsrail'e silah sevkiyatının derhal durdurulmasını talep eden Gazze'deki Filistinliler tarafından yapıldı.

Berlin'de konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan avukat Ahmet Abed, Gazze'deki insanların zamanı kalmadığını, bu nedenle mahkemeye acil başvuruda bulunarak, Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatının durdurulmasını istediklerini söyledi.

İsrail'e gönderilen silahların soykırım ve savaş suçları gibi uluslararası hukuk ihlalleri için kullanıldığını iddia eden Abed, Alman hükümetinin yaşam haklarını koruması gerektiği yönünde talebi olduklarını belirtti.

Abed, güvenlik nedeniyle müvekkillerinin isim veremeyeceğini vurgulayarak, `Gazze'deki durum felaket. İnsanlar açlıktan ölüyor.` dedi.

Müvekkillerinin her şeylerini kaybettiğini ve Refah'ta ölüm korkusuyla yaşadıklarını dile getiren Abed, şöyle devam etti:

"Almanya'nın bu savaş suçuna destek olmaması ve soykırım tehlikesini sona erdirmesi gerekiyor. Almanya'nın insan hayatını korumak gibi anayasal sorumluluğu var. Ayrıca uluslararası hukuka aykırılık söz konusu olduğundan silah ihracatını iptal etmek zorunda. Alman hükümeti, bunu bilmediğini iddia edemez. Alman hükümeti, her gün Gazze'de savaş suçu işlendiğini biliyor."

Mahkemeye yapılan müracaatta, Almanya'nın soykırımı önleme sorumluluğu bulunduğuna dikkati çeken Abed, `Almanya, silah tedarik ederek bu konuda aktörler arasında bulunuyor.` ifadesini kullandı.

Abed, yaptıkları müracaatın kısa zamanda sonuçlanmasını beklediklerini kaydetti.

Almanya, ABD'den sonra İsrail'e silah tedarik eden 2'nci büyük ülke

Londra merkezli uluslararası araştırma şirketi Forensic Architecture'nin kardeş kuruluşu Forensis Temsilcisi Dimitria Andritsou da Almanya'nın, ABD'den sonra İsrail'e silah tedarik eden 2'nci büyük ülke olduğunu söyledi.

Geçen sene Alman hükümetinin, İsrail'e 326,5 milyon euro değerinde silah ihracatına izin verdiğini anımsatan Andritsou, "Bu rakamın çoğu, 7 Ekim 2023'ten sonra gerçekleşmişti ve 2022'ye kıyasla silah ihracatında 10 katlık bir artış söz konusu. 7 Ekim'i takip eden ilk 26 günde 185 silah ihracatı izni de verildi" diye konuştu.

Avrupa Hukuki Destek Merkezi, Filistin Kamu Diplomasisi Enstitüsü, Filistin için Hukuk ve Filistin için Adalet ve Hesap Verebilirlik Girişimi ile Londra merkezli uluslararası araştırma şirketi Forensic Architecture'nin kardeş kuruluşu Forensis'in suç duyurusunda bulunanları desteklediği kaydedildi.

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