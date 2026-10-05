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Dünya
TRT Haber 05.10.2026 23:34

Almanya’nın Filistin ile dayanışma eylemlerine yönelik hak ihlalleri raporlandı

Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) Yönetim Kurulu Üyesi M. Beheşti Aydoğan, Varşova’da başlayan AGİT İnsani Boyut Toplantısı’nda Almanya’nın Filistin ile dayanışma eylemlerine yönelik temel hak ihlallerini gündeme taşıdı. Aydoğan, WOLAS tarafından yayımlanan "Suçluluk Psikolojisinin Tahakkümü" başlıklı rapora da atıfta bulundu.

Almanya’nın Filistin ile dayanışma eylemlerine yönelik hak ihlalleri raporlandı

Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) Yönetim Kurulu Üyesi M. Beheşti Aydoğan,Varşova’da bugün başlayan AGİT İnsani Boyut Toplantısı’nda Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) adına söz aldı.

Aydoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, Almanya’da barışçıl gösteriler ve kamusal etkinliklere yönelik kısıtlamaların yanı sıra göçmenler ve Müslümanların vatandaşlık ve iltica süreçlerinde karşılaştığını belirttiği siyasi baskılara dikkat çekti.

"Devlet onları bir tehdit olarak görmekte"

Aydoğan konuşmasında, Uluslararası Adalet Divanı’nın gündemindeki bir konunun Almanya sokaklarında baskı konusu haline getirilmemesi gerektiğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, bir AGİT üyesi devlet Gazze'deki tutumunu Dünya Mahkemesi önünde savunmak zorundadır ve Lahey'deki duruşmalar bu yılın Eylül ayında tamamlanmıştır. Ancak Almanya'daki insanlar aynı endişeleri barışçıl bir şekilde dile getirdiklerinde, devlet onları bir tehdit olarak görmekte ve muamele etmektedir"

WOLAS tarafından yayımlanan "Suçluluk Psikolojisinin Tahakkümü" başlıklı rapora da atıfta bulunan Aydoğan, Almanya’da bazı barışçıl gösterilerin son anda iptal edildiğini, eylemlere yönelik polis müdahalelerinin orantısız olduğunu ve kamusal etkinliklerin, sloganların ve akademik söyleşilerin engellendiğini söyledi.

"Müslüman topluluklar, fişleme ve gözetlemeye maruz kaldıklarını bildiriyor"

Aydoğan şu ifadeleri kullandı:

"Suçluluk Psikolojisinin Tahakkümü başlıklı raporumuz; mahkeme kararlarına, parlamento belgelerine ve protestocuların tanıklıklarına dayanmakta olup tutarlı bir kalıbı ortaya koymaktadır. Birincisi, toplanma hakkı: Yürüyüşler başlamadan saatler önce iptal ediliyor ve göstericiler belirlenmiş alanlara hapsediliyor. Protestocular sürüklendi, biber gazına maruz kaldı ve elleri arkadan kelepçelendi. İkincisi, ifade özgürlüğü: Bir Alman mahkemesinin yasal bulduğu bir sloganı başka bir mahkeme yasaklıyor; bu yüzden hiç kimse neye izin verildiğini önceden bilemiyor. İki üniversite, BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü'nün konferanslarını iptal etti. Kamu görevlileri siyasi görüşleri nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. 

Üçüncüsü, ayrımcılık: Başörtülü kadınlar da dahil olmak üzere Müslüman topluluklar, fişleme ve gözetlemeye maruz kaldıklarını bildiriyor. Topladığımız tanıklıklara göre, bazı eyaletlerde vatandaşlık başvurusu yapanlardan İsrail Devleti'ne karşı çıkmayacaklarını beyan etmeleri istendi. Protestolara katılan göçmenler, iltica başvurularının geciktiğini ve oturum izinlerinin iptal edildiğini bildiriyor."

Alman makamlarına çağrıda bulundu

Almanya Federal Meclisi’nin sivil toplum üzerinde baskı yaratan kararına da değinen Aydoğan, Alman makamlarını bu kararı iptal etmeye, barışçıl toplanma hakkını güvenceye almaya ve eylemcilerin hak kayıplarını önlemeye çağırdı.

Alman makamlarına çağrıda bulunan Aydoğan, söz konusu kararın iptal edilmesini, barışçıl toplanma hakkının güvence altına alınmasını ve eylemcilerin hak kayıplarının önlenmesini istedi.

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