Almanya’dan Yunanistan’ın tazminat talebine ret

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Seibert, Yunanistan'ın İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin neden olduğu zarara karşılık tazminat talep ettiğine ilişkin ülke basınında çıkan haberlerle ilgili bir soruya cevap verdi.

Konunun daha önce de gündeme geldiğini anımsatan Seibert, "Bizim tutumumuza göre, Almanya’nın tazminat ödemesi ile ilgili konu hem yasal hem de siyasi olarak nihai bir şekilde düzenlenmiştir. Bizim tutumumuzda bir değişiklik yok." değerlendirmesinde bulundu.

Seibert, Yunanistan hükümetinin de bu konuda resmi bir girişimi olmadığını kaydetti.

“Yunanistan yaklaşık 376 milyar euro tazminat istedi” iddiası

Alman Bild gazetesinde yer alan haberlerde, Yunan Parlamentosunun bu konuda bir rapor hazırladığı belirtilerek, Yunanistan'ın Almanya'dan yaklaşık 376 milyar euro tazminat istediği ifade edildi.

Haberde, konun Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Yunanistan'a 10-12 Ekim tarihlerinde yapacağı ziyaret kapsamında, Yunan tarafının masaya getirileceği belirtildi.

Gazetenin haberinde görüşlerine yer verilen Yunanistan Parlamentosu'ndaki Tazminat Komisyonu Başkanı Triantafyllos Mitafides de "Raporumuz ve tazminat ile ilgili toplam meblağ spekülasyonlara veya tahminlere değil, resmi belgelere dayanıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA