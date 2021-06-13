Alman ordusuna bağlı Savunma ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsüne göre Türkiye, bu alanda "dev bir sıçrama" yaptı, İHA ve SİHA satışı ile önde gelen ülkelerden biri oldu.

"Alman ordusu Azerbaycan'a karşı savaşmak zorunda kalsaydı pek şansı olmazdı" denildi.

"Silahlı ve Silahsız İnsansız Hava Araçları karşısında kendimizi yeterince savunamazdık" tespitine yer verildi.

Türk yapımı insansız hava araçlarından övgüyle bahsedildi.

Söz konusu ifade ve tespitler Alman ordusuna bağlı Savunma ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün analiz raporunda yer aldı.

"Önde gelen ülkelerden biri"

Raporda Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Çin ile birlikte en önemli silahlı ve silahsız insansız hava aracı geliştiricileri ve üreticileri arasında olduğu belirtildi.

Enstitüye göre, Türkiye bu alanda "dev bir sıçrama" yaptı.

İHA ve SİHA üretim, kullanım ile satışında önde gelen ülkelerden biri oldu.

Kargu-2'nin özellikleri vurgulandı

Analizde yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk Kamikaze Mini KARGU-2 insansız hava aracının otonom olarak Libya'da hedefini yok etmesine dikkat çekildi.

Kargu-2'nin hedefini yapay zeka ile imha ettiği de vurgulandı.

Bunun, SİHA'ların, düşman hakkındaki üniforma, silah ya da savaş araçları gibi bilgilerle donatılması sayesinde mümkün olabildiğine işaret edildi.

Alman ordusunda yaklaşık 580 insansız hava aracı bulunuyor.

İnsansız hava araçlarının silahlandırılması ve yeni SİHA’ların satın alınması Almanya'da uzun süredir tartışılıyor.