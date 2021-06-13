8 yaşındaki Bryson Kliemann, Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde yaşıyor. Köpeği Bruce'un, ölümcül Parvo virüsüne yakalandığını öğrendi.

Ailesinin maddi durumu kötü olan Küçük Bryson köpeğini kurtarmak için kolları sıvadı. Ameliyat masrafları için 800 dolara ihtiyacı vardı.

Evinin önüne tezgah açtı ve 4 yıldır biriktirdiği Pokemon kartlarını satışa çıkardı.

Tüm kartları satan Bryson, birkaç günde 420 dolar kazandı.

Sosyal medyadan da "destek geldi

Köpeğine duyduğu sevgi ile Amerikan medyasının ilgi odağı oldu.

Haber kanallarına konuk olan küçük çocuğa sosyal medyadan da destek geldi.

Ülkenin dört bir yanında bağış kampanyası başlatıldı. İstenen paranın çok üstünde bağış toplandı.

Yavru köpek Bruce, şimdi ameliyat olup sağlığına kavuşacağı, küçük Bryson da köpeğiyle yeniden oynayacağı günü bekliyor..