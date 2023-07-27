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Dünya
AA 27.07.2023 13:10

Almanya'dan Mısır'a otomobil taşıyan gemide çıkan yangın devam ediyor

Almanya'dan Mısır'a otomobil taşıyan gemide çıkan yangın, 24 saatten fazla süre geçmesine rağmen hala söndürülemedi.

Almanya'dan Mısır'a otomobil taşıyan gemide çıkan yangın devam ediyor
[Fotograf: AA]

Yerel basındaki haberlerde, Hollanda açıklarındaki Kuzey Denizi'nde, 25'i elektrikli olmak üzere, yaklaşık 3 bin otomobilin bulunduğu yük gemisine söndürme suyu kullanılması halinde alabora olma tehlikesi nedeniyle müdahale edilemediği bilgisi verildi.

Yangının elektrikli otomobillerden çıkmış olabileceğini belirten uzmanlar, bu tür yangınların su ile söndürülmesinin mümkün olmadığı yönünde görüş belirtiyor.

Almanya Federal Çevre Bakanı Steffi Lemke, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uzmanların bir kurtarma planı geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, Almanya'nın bu plana yardımcı olacak tüm imkanları sağlayacağını kaydetti.

Geminin batması halinde suya karışacak petrol ve araçların atıkları nedeniyle "çevresel felaket" yaşanacağı korkusuna neden olan ve yangında bir kişinin yaşamını yitirdiği açıklanan "Fremantle Highway Flower" isimli kargo gemisinden 22 mürettebatın hafif yaralı kurtarıldığı duyurulmuştu.

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