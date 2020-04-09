Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Esed rejiminin 24-27 Mart 2017'de Suriye'nin Hama bölgesinde sarin ve klor gazı kullandığı teyit edilen KSYÖ raporuna ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Maas açıklamasında, ''Raporu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu rapor, bu iğrenç suçların açıklanması noktasında önemli bir adım. Raporda, bu saldırıların Suriye rejimine ait hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiği açıkça belirtiliyor. KSYÖ çok zor koşullar altında yaptığı profesyonel ve bağımsız soruşturmasından dolayı teşekkürü hak ediyor.'' ifadesini kullandı.

''Uluslararası hukukun böylesine açık bir ihlali cezasız kalmamalıdır''

Heiko Maas Almanya olarak bugüne kadar her platformda Suriye'de uluslararası hukuka aykırı şekilde kimyasal silahların kullanılmasını şiddetle kınadıklarını hatırlatarak, ''Uluslararası hukukun böylesine açık bir ihlali cezasız kalmamalıdır.'' değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası toplumun bu konudaki sorumluları yargı karşısına çıkarması gerektiğini belirten Maas, ''Almanya bunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ve KSYÖ'de şiddetle savunacaktır. Hedefi bu tür suçları soruşturmak ve kovuşturmak olan tüm çabaları destekleyeceğiz.'' açıklamasına yer verdi.

Maas KSYÖ'de bulunan 193 ülkeyle şimdiki ve gelecekteki nesiller için kimyasal silahlardan arınmış bir dünya yaratmak için çok çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.