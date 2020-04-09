Haber Giriş: Kaynak: AA
Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın oğlu koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in oğlunda yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, oğlunun başkent Belgrad'daki Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi'nde gözetim altında tutulduğunu açıkladı.
Vucic, "İlk göz ağrım koronavirüse yakalandı. Hastalığı yeneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Bu arada, Sırbistan'da vaka sayısı 2 bin 666'ya ulaşırken, 65 kişi yaşamını yitirdi.
Etiketler: oğlu koronavirüs cumhurbaşkanıSon Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 00:48
Son Haberler
- 01:02
- 00:59
- 00:41
- 00:49
- 00:49
Sıradaki Haber
Brezilya'da son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 133 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz