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Brezilya'da son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 133 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 800'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 2 bin 210 artarak 15 bin 927'ye yükseldi.
Bakanlık, dün 667 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda.
Bölgede ilk COVID-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.
Etiketler: ölenlerin sayısı koronavirüs arttıSon Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 00:49
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