Baerbock, İsrail, Filistin ve Ürdün'ü kapsayan bölge turunun ilk durağında Batı Kudüs'te İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bir araya geldi.

Baerbock, İsrail ile Filistin arasında iki tarafın da güven artırıcı adımları artırması gerektiğini belirterek, siyasi seviyede görüşmelerin başlanmasının doğru yolda bir ilerleme olduğunu kaydetti.

Diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Baerbock, "Alman hükümeti için müzakere edilmiş iki devletli çözümün, İsrailliler ile Filistinliler arasında güvenliği, barışı sağlamak için hala en iyi seçenek olduğunu" belirtti.

Alman Bakan, "İki devletli çözüm, İsrail devletinin güvenliği için en iyi ve sürdürülebilir garantidir" ifadesini kullandı.

İsrail'in işgali altındaki bölgelerde yasa dışı yeni yerleşim birimlerinin inşasına ilişkin Almanya'nın tutumunun net olduğunu aktaran Baerbock, " Biz, bunu zararlı ve uluslararası hukuka aykırı buluyoruz." dedi.

Baerbock, Almanya'nın İsrail ile Filistin arasında doğrudan müzakerelerin başlaması için destek vermeye hazır olduğunu söyledi.