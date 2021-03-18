Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 20:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'dan HDP'ye çağrı: PKK ile aranıza net mesafe koyun
Almanya, HDP'ye AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK ile arasına net bir şekilde mesafe koyma çağrısı yaptı.
Almanya Dışişleri Bakanlığından HDP'nin kapatılma davasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Dava sürecinin yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği üyeliğine aday ülke olarak taahhüt ettiği en yüksek demokratik ve anayasal standartlara uymasının beklendiği kaydedildi.
HDP'ye çağrı
Açıklamada, HDP'den beklentilerinin de AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK ile arasına net bir şekilde mesafe koyması olduğu vurgulanarak, "HDP'nin AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK ile arasına net şekilde mesafe koymasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.
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