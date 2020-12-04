Hasan Lassina Konate 33 yaşındaydı. Fildişi Sahilleri'nden, çalışıp yoksulluk içindeki ailesine yardım etmek için Almanya'ya gitti. Ancak kansere yakalanan Afrikalı Müslüman genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2 hafta morgda bekletildikten sonra kimsesiz gencin cenazesinin yakılmasına karar verildi.

Durumdan haberdar edilen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Günzburg Camii yönetimi, Afrikalı gencin cenazesine sahip çıktı.

Ailesinin de izniyle Almanya'da toprağa verildi

Günzburg Camii Dernek Başkanı Yılmaz Kum, "Yaklaşık 2 haftalık maraton gibi, sabah akşam her işimizi gücümüzü bırakarak Hasan ile ilgilenmeye başladık çünkü onun bu hazin öyküsü, ailesinin durumu, arkadaşlarının hüznü ve çaresizliği bizi derinden etkilemiş, derinden üzmüştü" dedi.

Salgın nedeniyle Afrikalı gencin cenazesi ülkesine gönderilemedi. Ailesinin de izniyle Almanya'da toprağa verildi.

Hasan'ın ailesinin yaşadığı Afrika'daki köyün imamı, "Eğer Türkler varsa içimiz rahat, onlar gerekeni en iyi şekilde yapar" diyerek şükranlarını iletti.

Kimsesiz gencin cenazesine sahip çıkarak insanlık dersi veren Türkler, şimdi de ailesine maddi yardımda bulunmaya hazırlanıyor.