Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik CDU milletvekili Mathias Middelberg, Alman vatandaşlığına geçişi düzenleyen yasada değişiklik teklifinde bulundu.

Middelberg, Alman vatandaşı olma kriterleri arasında Yahudi karşıtı eylemlerde bulunmama şartının da olmasını istedi.

Hristiyan Birlik Partileri Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü Middelberg, "Eğer yabancı kişi antisemitik bir eylemde bulunmuşsa vatandaşlıktan hariç tutulur" ibaresinin vatandaşlık yasasına eklenmesini talep etti.

Alman vekil, konuyla ilgili teklifini koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin de gündemine sunacağını ifade etti.

İsrail, protesto edilmişti

Almanya'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sonrası başkent Berlin başta olmak üzere pek çok kentte gösteriler düzenlenmişti.

O gösterilerde Yahudi karşıtı sloganlar atılması ve dövizler taşınması kamuoyunda gündem olmuştu.

Cumhurbaşkanı, Başbakan ve siyasiler Yahudi karşıtlığına izin vermeyeceklerini açıklamıştı.