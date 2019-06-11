Almanya'nın güneyinde etkili olan dolu ve fırtına, bölgede hayatı felç etti.

Münih'te golf topu büyüklüğünde yağan dolunun yanı sıra etkili olan sağanak sonucu, caddeler ve evler su altında kaldı. Kuvvetli fırtınada ise ağaçlar kökünden söküldü.

Felaketin eşiğinden dönen kentte 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yağış ve fırtınanın etkili olduğu Stuttgart ve Mönchengladbach'ta ise, sokakları ve bazı evleri su bastı. İtfaiye ekipleri evlerde su tahliye etti.

Yağış ve fırtınanın Almanya'nın diğer bölgelerinde de etkili olacağı ve halkın dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı.

Kaynak: TRT Haber