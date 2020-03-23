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Almanya'da vaka sayısı 25 bini geçti
Almanya'da koronavirüs vakası sayısı 25 bin 857'ye yükselirken can kaybı da 109 oldu.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 339 bini aştı.
Almanya'da ise koronavirüs vakası sayısı 25 bin 857'ye yükseldi.
Ülkede can kaybı da 109 oldu.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 13:28
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