Haber Giriş: Kaynak: Daily Mail
Parasını çaldığını iddia ettiği market çalışanının yüzüne öksürdü
Avustralya'da bir kadın, parasını çaldığını iddia ettiği market çalışanı bir erkeğin yüzüne öksürdü.
Olay Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan Sydney banliyösü Mount Druitt'de yaşandı.
Kimliği belirsiz bir kadın, alışveriş yaptığı marketteki çalışanlardan birini 100 dolarını çalmakla suçladı.
Çalışanlara bağırarak hakaret ederen kadın, iki erkek çalışana elinde tuttuğu paranın nerede olduğunu sordu.
Çalışanların verdiği cevabı dinlemeyen kadın, erkek bir çalışanın yüzüne öksürdü.
Etiketler: yüzüne öksürdü müşteri market kadınSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 14:01
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