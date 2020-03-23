İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 127 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Böylece toplam can kaybının 1812'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1411 artarak 23 bin 49'a ulaştığı bilgisini verdi.

8 bin kişi taburcu edildi

Virüse yakalananların yaş ortalamasının 59, hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının ise 64 olduğunu aktaran Cihanpur, 8 bin 376 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini dile getirdi.

İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.