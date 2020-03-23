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İran'da salgın büyüyor: 1812 ölü
[İran'ın Tebriz şehri koronavirüs nedeniyle kimse evden dışarı çıkmıyor. Fotoğraf: AA ]
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 127 artarak 1812'ye yükseldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 127 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Böylece toplam can kaybının 1812'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1411 artarak 23 bin 49'a ulaştığı bilgisini verdi.
8 bin kişi taburcu edildi
Virüse yakalananların yaş ortalamasının 59, hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının ise 64 olduğunu aktaran Cihanpur, 8 bin 376 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini dile getirdi.
İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.
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