Koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbirlerini artıran New York Valiliğinin aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı başladı.

Dün gece yerel saatle 22.00’de başlayan uygulamanın ne zaman sona ereceği bilinmiyor.

Vali Andrew Cuomo, korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında Ordu Mühendisleri Birliği'nin New York Eyaletindeki 4 geçici hastane kurulması tavsiyesini kabul etti.

Buna göre, hastaneler Jacob K. Javits Kongre Merkezi ve SUNY Stony Brook, SUNY Old Westbury ve Westchester Kongre Merkezinde kurulacak.

Bununla birlikte 4 hastaneye ek olarak, Javits Centerında hastaneye dönüştürülebileceğini açıkladı.

Dört hastanenin her biri 250 yatağa ve tam donanımlı ve federal hükümet tarafından tam kadroya sahip olacak. Diğer yandan Brooklyn Yataklı Rehabilitasyon ve Sağlık Merkezide 600 yatak kapasiteli geçici bir hastane olarak kiralandı.