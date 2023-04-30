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Dünya
AA 30.04.2023 17:33

Almanya'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sürüyor

Almanya'da, Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor.

Almanya'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sürüyor
[Fotograf: AA]

Toplam 17 merkezde seçmenlerin yoğunluğu görülürken özellikle Berlin ve Hamburg Başkonsolosluklarında yüzlerce metrelik seçmen kuyruğu bölgeden geçen Alman sakinlerin de dikkatini çekiyor.

Hamburg Başkonsolosu Emine Derya Kara, 27 Nisan'da seçimlere sorunsuz başladıklarını belirterek kentte toplamda 7 bine yakın oy kullanıldığını kaydetti.

Kara, seçimlere ilginin her gün artarak devam ettiğini vurgulayarak "Bundan memnuniyet duyuyoruz. Sorunsuz huzurlu bir şekilde seçimlere devam ediyoruz. Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyoruz." dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Başkonsolos Kara, oy kullanmak için seçim merkezine gelen ancak seçmen kaydı Türkiye'de olan vatandaşların bulunduğuna dikkati çekerek bu kişilerin adres beyan kayıtlarının daha önce alınmaması nedeniyle yasal olarak oy kullanamadıklarını ifade etti.

Kara, "13 gün oy kullanma işlemi olacak. Seçmenlerden ricamız oy kullanma işlemini son günlere bırakmamaları, bir an evvel oylarını kullanmaları." diye konuştu.

Almanya'da Berlin, Hamburg, Hannover, Frankfurt, Nürnberg, Münih, Mainz, Stuttgart, Karlsruhe, Köln, Düsseldorf, Essen, Münster'de oy kullanma işlemleri 27 Nisan'dan bu yana sürüyor. 29 Nisan'da da Aachen, Bremen, Regensburg ve Kassel'de de oy verme işlemi başlamıştı.

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