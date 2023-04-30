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Dünya
AA 30.04.2023 17:27

Fransa'da yayalar için trafik lambalarına turuncu ışık eklendi

Fransa'da yayalara kırmızıda durma alışkanlığı kazandırmak amacıyla trafik lambalarına yeşilden sonra yanacak turuncu ışık eklendi.

Fransa'da yayalar için trafik lambalarına turuncu ışık eklendi
[Fotograf: AFP]

France Info'nun haberine göre, yayalar kırmızı ışıkta durmayı "pek sevmediği" için Metz, Nancy, Nantes, Nice, Strazburg, Toulouse ve Versay kentlerindeki trafik lambalarına turuncu ışık konuluyor.

Bu kentlerde test aşamasında olan uygulamayla kırmızıdan önce insan silüetindeki turuncu lambanın yanmasıyla, yayaların trafik kurallarına uyması amaçlanıyor.

İlgili kararnamenin 21 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlandığı uygulamadan Versay kenti, maliyetli olabileceği gerekçesiyle geri çekileceğini açıkladı.

Projeden sorumlu Yol Kazalarını Önleme Derneği, geri çekilme kararını kınadı.

Yakın zamanda yapılan kamuoyu araştırması, Fransız yayaların kırmızı ışıkta durmayı sevmediğini ve yayaların karıştığı kazaların yüzde 40'ının ölümle sonuçlandığını gösterdi.

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