Almanya'da geçen hafta bir polis, küçük yaştaki bir Türk'e orantısız güç kullandı. Duisburg kentinde yaşanan olayda, 13 yaşındaki Emirhan Altıntaş, seçim afişini yırttığı gerekçesi ile gözaltına alınmak istendi.

Olayı anlatan Altıntaş, "Buraya geldik arkadaşlarla oyun oynamaya. O sırada dengemi kaybettim. Bir tane afişe tutundum düşerken. Afişle beraber yere düştüm. O sırada bir kadın geldi, polisleri çağıracağım dedi." ifadelerini kullandı.

Kötü bir şey yapmadığını bildiğinden dolayı kaçmadığını aktaran Altıntaş, "Polisler geldiler bana öyle şeyler yaptılar. Ama ben biliyordum kötü bir şey yapmadığımı." dedi.

Emirhan, Alman polisinin arabaya bindirmek istediğini, kabul etmeyince de şiddet uyguladığını söyledi.

Polisin kendisini yere atarak dizleriyle boğazına bastırdığını, nefes alamadığını anlatan Altıntaş, öleceğini zannettiğini söyledi.

Alman polisinin şiddeti Altıntaş ailesini psikolojik olarak da etkiledi. Baba Ersen Altıntaş, "Sineye çekilir bir durum değil. Biz bu görüntüleri gördükçe psikolojimiz bozuluyor. Sadece Emirhan'ın değil burada gerçekten çevremizin psikolojisi bozuldu" dedi.

Altıntaş ailesi, olayı yargıya taşıdıklarını açıkladı.