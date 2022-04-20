Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 03:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuleba: Rusya, BM'nin 'savaşa son ver' çağrısını dinlemeli
[Fotoğraf: Reuters (arşiv)]
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "savaşa son ver" çağrısını dinlemesi gerektiğini söyledi.
Kuleba, Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Rusya nihayet BM Genel Sekreterini dinlemeli ve Ukrayna'ya karşı savaşını sona erdirmeli ya da en azından insani bir duraklamaya izin vermeli" ifadelerini kullandı.
Bu savaşta tek saldırganın ve işgalcinin Rusya olduğunu kaydeden Kuleba, "Ukrayna her zaman barış aramaya hazır olmuştur ve olmaya da hazırdır" diye konuştu.
Etiketler: Ukrayna Rusya Birleşmiş Milletler
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