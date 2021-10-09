Almanya'da trafik cezalarına yeni dönem geliyor. Federal Konsey, trafik kurallarını ihlal edenlere katı cezalar verilmesine onay verdi.

Yeni cezalar kasım ayının üçüncü haftasında uygulanmaya başlayacak.

İtfaiye ve ambulanslara yol vermeyenlere 320 euro ceza

Durma veya park yasağı olan alana park etmenin cezası 15 eurodan 55 euroya yükseltildi.

İtfaiye araçları ile ambulans giriş çıkışına engel olacak şekilde aracını park edenlerin cezası 100 euro olacak.

Otoyollarda ambulans, itfaiye ve polis araçlarına yol vermeyen sürücülere de 320 euro para cezası verilecek.

Hız sınırını aşanlara da cezalar katılaştı

Yeni düzenleme, Almanya'da hız sınırını aşanlara da ağır para cezaları öngörüyor. Hız limitinin saatte 10 kilometreye kadar aşıldığı durumlarda uygulanan para cezası 15 eurodan 30 euroya çıkarıldı.

50 kilometre hız sınırının olduğu şehir içi trafiğinde 91 kilometre hızla giren sürücüye verilecek para cezası da iki kat artarak, 400 euroya yükseltildi.

70 kilometrelik hız sınırını aşan sürücülere ise 800 euro ceza verilecek.