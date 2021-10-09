Haber Giriş: 9 Ekim 2021 Cumartesi 10:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Husiler'den Kral Abdullah Havalimanına roketli saldırı
[Fotoğraf: Reuters]
Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Havalimanına Husiler tarafından atıldığı belirtilen bir roket düştü. Olayda 5 kişi yaralandı.
Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin attığı bir roketin Uluslararası Kral Abdullah Havalimanına düştüğünü açıkladı.
İlkk belirlemelere göre, yolculardan ve havalimanı çalışanlarından 5 kişi yaralandı.
Yemen'de İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerindeki askeri yapıları, petrol tesislerini ve havalimanlarını hedef alıyor.
Etiketler: Yemen Suudi Arabistan
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