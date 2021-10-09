ABD Federal Havacılık İdaresi, Atlanta’nın kuzeydoğusundaki Dekalb-Peachtree Havalimanı’ndan kalkan bir uçağın, kalkıştan hemen sonra düştüğünü açıkladı.

Uçakta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Uçağın neden düştüğüne ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.