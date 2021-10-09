Haber Giriş: 9 Ekim 2021 Cumartesi 11:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Georgia'da uçak kazası: 4 kişi öldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta’da meydana gelen küçük uçak kazasında 4 kişi öldü.
ABD Federal Havacılık İdaresi, Atlanta’nın kuzeydoğusundaki Dekalb-Peachtree Havalimanı’ndan kalkan bir uçağın, kalkıştan hemen sonra düştüğünü açıkladı.
Uçakta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
Uçağın neden düştüğüne ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: ABD Uçak Kazası
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