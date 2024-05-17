Çok Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.05.2024 10:33

Almanya'da Tesla'nın giga fabrikasını genişletme planı çevre endişelerine rağmen onaylandı

Tesla'nın Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Grünheide'de bulunan giga fabrikasının ormanlık alan kullanılarak genişletilmesi planı, bölge sakinleri ve çevre aktivistlerinin muhalefetine rağmen yerel belediye meclisi tarafından onaylandı.

Almanya'da Tesla'nın giga fabrikasını genişletme planı çevre endişelerine rağmen onaylandı

Berlin yakınlarındaki Grünheide Belediyesi, Tesla'nın Avrupa'daki ilk fabrikası "Giga Berlin" alanının tartışmalı bir şekilde genişletilmesini onayladı.

Polis koruması altında yerel mecliste yapılan oylamada revize edilmiş imar planını 11 üye desteklerken, 6 üye karşı çıktı, 2 üye de çekimser kaldı. Söz konusu onay kararının, çevre sakinleri ve iklim aktivistlerinin protesto ve eleştirilerin ardından gelmesi dikkati çekti.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, halihazırda 300 hektar alanda kurulu fabrikayı, 100 hektarın üzerinde genişletecekti. Ancak Tesla, Grünheide'de şubatta bölge sakinleri arasında yapılan oylamada, fabrikanın genişletilmesine karşı oy kullanılmasının ardından fabrika genişletme planını küçültmek zorunda kalmıştı.

Bölge sakinlerinin endişeleri arasında genişleme için gerekli olan ormansızlaşma, santralin yüksek su tüketimi ve bölgedeki kara yolu trafiğindeki artış yer alıyordu.

Yeni teklifte Tesla, fabrika alanında kreş gibi personel tesisleri için planlarını iptal ederek, başlangıçta 100 hektarın üzerinde planlanan genişleme alanını yaklaşık 50 hektara indirdi ve bölge sakinlerinin endişelerini gidereceği konusunda da güvence verdi.

İklim aktivistleri, şubat ayından bu yana ağaç evlerden oluşan bir kampta Tesla fabrikasının genişletilmesine ve ormanların yok edilmesine karşı protesto gösterileri düzenliyordu.

Protestocular, politikacılardan, vatandaşların tesisin genişletilmesine karşı kullandıkları oylara saygı gösterilmesini, oylama sonucunun uygulanmasını talep ediyordu. Fabrikanın yanındaki ormanlık alanın Tesla tarafından işgal edildiğini savunan aktivistler, bölgedeki içme suyu alanlarının korunmasını istiyordu.

"Giga Berlin" olarak anılan ve 12 bin kişinin istihdam edildiği fabrikada batarya, güç aktarma organları ve araç üretimi yapılıyor.

Tesla karardan memnun

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Grünheide Belediyesinin genişletme planını onaylamasından “son derece memnun” olduğunu duyurdu.

Şirketin açıklamasında, "Şu anda onaylanmış olan kalkınma planı, kilit noktalarda toplumun endişelerini gidermektedir." denildi.

Brandenburg eyalet hükümeti de kararı memnuniyetle karşılayarak, fabrikanın genişletilmesine verilen onayın toplumun çıkarlarına uygun olduğunu savundu.

Prostestolar devam edecek

Grünheide'de yapılan konsey oylamasına bölge sakinleri büyük ilgi gösterirken, Tesla’nın genişleme planına karşı çıkanlar tarafından protesto edildi.

“Tesla'ya musluğu kapatın” ittifakı, söz konusu genişleme planına onay verilmesinden sonra, “Protesto her zamankinden daha güçlü hale geliyor.” açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Bugün alınan karar bir felakettir: Brandenburg ve Berlin'deki insanların içme suyunu halihazırda tehlikeye atan bir otomobil fabrikası genişletilecek.” denilerek, protestolara devam edileceği ifade edildi.

ETİKETLER
Almanya Tesla
Sıradaki Haber
ABD'nin Texas eyaletindeki fırtınada 4 kişi yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:07
Elektrikli otomobiller "bakım ve satın alma maliyeti" konusunda da rekabet ediyor
11:01
ABD'den "Kuzey Kore-Rusya arası silah alışverişini sağladıkları" gerekçesiyle 3 şirkete yaptırım
11:00
Fransız polisi, sinagogu kundaklamaya çalıştığı öne sürülen kişiyi öldürdü
10:52
Mersin'de, gösteri ve yürüyüşlere geçici yasaklama getirildi
10:49
İsrail'in 224 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 303'e çıktı
10:44
Kısa vadeli dış borç stoku martta arttı
Ereğli Akgöl tabiatı koruma alanı
Ereğli Akgöl tabiatı koruma alanı
FOTO FOKUS
Engelli gençler için temsili askerlik uygulaması yapıldı
Engelli gençler için temsili askerlik uygulaması yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ