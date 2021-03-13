Almanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülkede siyasi motifle işlenen suçlar kayıt altına alındığı 2001 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Buna göre, 2020 yılında 44 bin 34 siyasi motifli suç işlendi. Bunlardan 3 bin 354'ü şiddet eylemi olarak kayda geçti.

44 bin 34 suçtan 23 bin 400'ünün aşırı sağ, 11 bini ise aşırı sol çevrelerce işlendi. 8 bin suçun kökeni ise tespit edilemedi.

Bakanlık önümüzdeki günlerde verilerde güncelleme yapılacağını o nedenle bu sayıların daha da artabileceğini belirtti.