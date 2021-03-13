Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuzey Makedonya'daki Manastır Askeri İdadisinden mezuniyetinin 122. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Tören, saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Törende konuşma yapan Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Manastır'ın asırlarında birlikte yaşamış iki milletin ortak tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Atatürk'ün söz konusu idadide büyük kararlılıkla eğitimini sürdürdüğüne ve dünyadaki güncel olayları yakından takip ettiğine işaret eden Sekizkök, şunları söyledi:

"Askeri eğitimini müteakiben cepheden cepheye koşan Atatürk, eşsiz bir mücadele neticesinde 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu olmanın onuruna erişmiştir."

"Türkiye, askeri teçhizat ve eğitim noktasında sürekli yardım sağladı"

Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Azim Nuredin, dünyaca ünlü lider, vizyoner ve devlet adamı olarak nitelendirdiği Atatürk'ün mezuniyetinin 122. yılı dolayısıyla düzenlenen törende konuşma yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Savunma alanında Türkiye ile çok iyi iletişim ve karşılıklı iş birlikleri olduğunun altını çizen Nuredin, Türkiye'nin stratejik ortak olarak Kuzey Makedonya ordusuna askeri teçhizat ve eğitim noktasında sürekli yardım sağladığını vurguladı.

Tuğgeneral Mustafa Er ise Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında karşılıklı güvene dayalı iş birliğinin mevcut olduğunu vurgulayarak, diplomatik, askeri ve ticari ilişkilerin giderek geliştiğini ifade etti.

Konuşmalar sonrasında törende bir Harbiyeli öğrenci şiir okudu. Daha sonra davetliler, Manastır Şehir Müzesi ile Atatürk Anı Odası'nı ziyaret etti.