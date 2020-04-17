Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan koronavirüs raporuna göre, ülkede son 24 saatte 3 bin 380 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Almanya genelinde vaka sayısı 133 bin 830'a yükseldi. Ölü sayısı ise 299 artarak, 3 bin 868'e ulaştı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin koronavirüs rakamlarını takip ettiği internet sayfasında ise Almanya'da vaka sayısı 137 bin 698, ölü sayısı ise 4 bin 52 olarak görülüyor.

Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 2 milyon 159 bin 276'ye yükseldi.