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Dünya
AA 14.05.2024 17:02

Almanya’da ocak-mart döneminde 213 Müslüman karşıtı nefret suçu işlendi

Almanya'da bu yılın ocak-mart döneminde, 213 Müslüman karşıtı nefret suçu işlendiği bildirildi.

Almanya’da ocak-mart döneminde 213 Müslüman karşıtı nefret suçu işlendi

Alman hükümeti, Sol Partinin Müslüman karşıtı nefret suçlarına ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Buna göre, bu yılın ocak-mart döneminde 213 Müslüman karşıtı nefret suçu işlendi.

Aynı dönemde camilere yönelik 12 saldırı gerçekleştirildi. Bu suçlar ve saldırılar kapsamında 1’i ağır 16 kişi yaralandı.

Suçların önemli bölümü "halkı kışkırtma" suçu olarak kayıtlara geçerken, bunu hakaret, tehdit, anayasaya aykırı örgütlerin sembollerinin kullanılması, mala zarar verme ve adam yaralama gibi suçlar izledi.

Müslüman karşıtı suçlar çerçevesinde 117 şüpheli hakkında soruşturma yapılırken, 2 kişi gözaltına alındı.

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