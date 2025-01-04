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Dünya
AA 04.01.2025 22:40

Almanya'da Noel pazarı saldırganının ismi 7 soruşturmada geçmiş

Almanya'nın Magdeburg kentinde 20 Aralık 2024’te Noel pazarına araçla düzenlediği saldırıda 5 kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan ve ardından yakalanarak tutuklanan Taleb al-Abdulmohsen'in isminin Nisan 2023 ile Ekim 2024 arasında 7 soruşturmada geçtiği ortaya çıktı.

Almanya'da Noel pazarı saldırganının ismi 7 soruşturmada geçmiş

Alman basınında yer alan habere göre, saldırgan Abdulmohsen'in önceden de çeşitli soruşturmalar kapsamında Alman makamları tarafından biliniyordu.

Nisan 2023 ile Ekim 2024 arasında 7 soruşturmada söz konusu saldırganın isminin geçtiği bilgisi paylaşılan haberde, bunlardan 5’inde Abdulmohsen’in şikayetçi, 2’sinde ise suçlanan kişi olduğu belirtildi.

Haberde, 1 Aralık 2023’te sosyal medya platformu X’ten Suudi Arabistan’dan gelen sığınmacılara yönelik muameleden dolayı Almanya’yı eleştirmesi ve tehditlerde bulunmasının ardından Abdulmohsen hakkında polisin soruşturma başlattığı belirtildi.

Diğer bir soruşmada ise Abdulmohsen’in bir davada avukatlığını üstelenen kişiyi, ailesini ve çalışanlarını tehdit etmekle suçlandığı aktarılan haberde, polisin "risk değerlendirme görüşmesi" kapsamında Abdulmohsen ile görüştüğü aktarıldı.

Söz konusu "risk değerlendirme görüşmesinin" polisin potansiyel suçluya izlendiğini belirtmek ve belirli davranışlarından kaçınmasını istemek amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Haberde, Abdolmohsen’in ise iftira, harici bir belleğin posta kutusundan çalınması ve mülteci derneği çalışanlarına yönelik cinsel taciz gibi suçlamalardan dolayı suç duyurularında bulunduğu belirtildi.

Haberde ayrıca, 2020'den bu yana Bernburg kentindeki bir hastanede bağımlılık hastası suçlularının bulunduğu bölümde çalışan Abdulmohsen'in, hastaların psikiyatrik bakımından sorumlu olduğu ve söz konusu "risk değerlendirme görüşmesinin" çalıştığı hastanede gerçekleşmesine rağmen polis ile işveren arasında bilgi alışverişi yapılmadığı kaydedildi.

20 Aralık 2024'te Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişi ölmüş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Taleb al-Abdulmohsen 22 Aralık'ta tutuklanmıştı.

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