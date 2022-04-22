Almanya'da son yıllarda aşırı sağcı partilerin oyları hızlı bir şekilde yükseliyor. Başta Türkler ve Müslümanlar olmak üzere yabancılara yönelik şiddet eylemleri artıyor. Almanya'da Adolf Hitler'in bıraktığı "ırkçılık" mirası, Neo-Nazi'ler tarafından yeniden canlandırılıyor.

8'i Türk 10 kişi katleden nasyonal sosyalist yeraltı terör örgütü NSU davası yıllarca sürüncemede kaldı. Sanıklar göstermelik cezalar aldı ve dosya kapandı. Örgütün adı son yıllarda kurban yakınları ve birçok isme gönderilen NSU 2.0 imzalı tehdit mektupları ile yeniden gündeme geldi.

Belgelere 120 yıl yayın yasağı getirildi

Davanın sonucunda NSU terör örgütünün Alman devleti içerisindeki bağlantıları açığa çıkarılmadı.

Dava ile ilgili belgelere 120 yıl yayın yasağı getirildi. Sonrasında ise "NSU 2.0" terör örgüt ortaya çıktı ve NSU davasının Türk avukatlarına ölüm tehditi içeren mektuplar göndermeye başladı.

Sonrasında ise "NSU 2.0" terör örgütü ortaya çıktı. Örgüt, NSU davasının Türk avukatlarına ölüm tehditleri içeren mektuplar göndermeye başladı.

Avukatların adreslerinin ve kimlik bilgilerinin polis tarafından sızdırıldığı tespit edildi.

Tehdit mektubu alan isimlerden biri olan NSU davası avukatlarından Seda Başay Yıldız'dı.



TRT Haber'e konuşan Avukat Seda Başay Yıldız, mektupta ailesine dair birçok bilginin detaylı şekilde bulunduğuna dikkati çekti.

"Alman yargısı sınıfta kaldı"

2018 yılından bugüne kadar 15 tehdit mektubu alan Başay-Yıldız "Bunların hepsi polis bilgisayarından alınmış bilgiler ve bu konuda hiçbir şekilde tatmin edici cevap alamadık." dedi.

NSU davasında, Alman yargısının sınıfta kaldığını söyledi.



"NSU buz dağının görünen yüzü"



Uzmanlar, NSU'nun buz dağının sadece "görünen kısmı" olduğunun altını çiziyor. Aşırı sağcı terör ve ırkçılığın çok daha geniş bir şekilde incelenmesinin gereğine işaret ediyor. Zira internetin yayılması ile birlikte yeni tür tehditler de filizlenmiş durumda.

Hitler'in ırkçılık mirasını devralan Neo-Nazi terör örgütlerinin buluştuğu internet ağları organize olunmasını kolaylaştırıyor.

Uzmanlar bu durumu "saatli bomba" olarak görüyor, gelecekte Almanya tarihine yeni kara lekeler çalacak benzer ırkçı saldırıların gerçekleşme ihtimaline karşı uyarıda bulunuyor.