Daha önce son 14 günde vaka görülmediği için düşük riskli ilan edilen ve hareket serbestisinin getirildiği bölgelerde yeni vakalara rastlanması nedeniyle kısıtlamaların süresinin uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

Hareket kısıtlaması, söz konu bölgelerde yaşayan yurttaşlar ile sağlık personeli, gönüllülerin ve kuryelerin bölgeler arasında dolaşmasını engelliyor.

Çin'in en büyük şehri Şanghay'da son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 2 bin 634, göstermeyen 15 bin 698 vaka tespit edilirken 11 kişi yaşamını yitirdi.

Kentteki son salgın dalgasında 1 Mart'tan bu yana 443 bin 500 vaka görülürken son 4 günde 36 kişinin yaşamını yitirdiği doğrulandı.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip kent, Çin ana karasında en çok vakanın görüldüğü yer oldu.

Şanghay'da Omicron varyantının tetiklediği vakalar nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen kademeli kapanma, vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Kentte kapanma tedbirlerinin uzaması, gıda dağıtımı ve bakım hizmetlerinin sağlanmasında sıkıntılara sebep olmuştu.

Hong Kong'de salgınla mücadele ediyor

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 25'i yurt dışı kaynaklı 628 vaka tespit edildi, 26 kişi hayatını kaybetti.

Kentte günlük vaka sayısı son bir haftada 1000'in altına düştü.

Salgın dalgasında yılbaşından bu yana 1 milyon 180 binden fazla vaka görülürken 8 bin 999 kişi hayatını kaybetti.