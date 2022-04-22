Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 92 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 662 bin 506'ya, 18 bin 660 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 30 milyon 330 bin 629'a çıktı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 29 kişi yaşamını yitirdi, 1075 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 324 bin 33, vaka sayısı 5 milyon 731 bin 635, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 32 bin 356 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, en çok vakanın görüldüğü 20. ülke konumunda bulunuyor.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 42 kişinin yaşamını yitirmesiyle COVID-19'a bağlı can kaybı sayısı 57 bin 325'e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 897 artışla 3 milyon 538 bin 843, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 473 bin 840 olarak kayıtlara geçti.