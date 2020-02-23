Stuttgart Hedelfingen bölgesinde, içerisinde bir nargile kafenin de bulunduğu binaya ateş açıldı.

Kurşunlar kafenin camlarına hasar verdi.

Polis yetkilileri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin ateş açtıktan sonra kaçtıklarını, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını duyurdu.

Olayla ilgili savcılık soruşturması devam ediyor.

Hanau kentinde çarşamba günü 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıda da, ilk olarak bir nargile kafe hedef alınmıştı.