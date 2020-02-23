ABD'de başkanlık yarışı devam ederken, Demokrat aday adayları Nevada'daki ön seçimlerde ipi göğüslemeye çalışacak.

3 Şubat'ta Iowa'da başlayan ön seçim süreci, Nevada eyaletinde bugün yapılacak seçimle devam ediyor.

Kendini "demokrat sosyalist" olarak tanımlayan sol eğilimli Vermont Senatörü Bernie Sanders anketlerde net bir şekilde önde gözüküyor. Sanders'i, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, eski belediye başkanı Pete Buttigieg ve Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren takip ediyor.

Sanders'in anketlerde oy oranı yüzde 32

Yüzde 32 civarında oy oranıyla anketlerde önde gözüken Sanders'in en yakın rakipleri ise yüzde 16 seviyesinde oy oranına sahip.

Amerikan medyasındaki yorumlarda, bugünkü ön seçimlerde Sanders'in durumu kadar Biden'ın alacağı oy oranının da önemli olacağı belirtildi.

Nevada'yı Sanders'in kazanması halinde ilk iki seçimde çok kötü bir performans gösteren Biden ile arasındaki makasın daha da açılacağına işaret edilen yorumlarda, Sanders'in giderek rüzgarı arkasına aldığı vurgulandı.

Nevada'da ön seçimler "parti toplantıları" (caucus) denilen yöntemle gerçekleştirilecek. Eyalet genelinde 200'den fazla noktada yapılacak ön seçimlerde Demokratlar tercih ettikleri aday adayları için oy kullanacak.

Nevada'daki ön seçim sonuçlarının TSİ pazar sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Cumhuriyetçilerde ise partinin tek adayı konumundaki Başkan Donald Trump'a verilen desteğin bir göstergesi olarak Nevada'da yapılması beklenen ön seçimler iptal edilmişti.

Ön seçimler 3 Şubat'ta başladı

3 Şubat'ta Iowa'da yapılan tartışmalı ön seçimlerde Buttigieg, Sanders'i kıl payı geçerek kazanmış, 11 Şubat'ta yapılan New Hamsphire ön seçimlerini ise Sanders kazanmış, Buttigieg ikinci olmuştu.

ABD'de sıradaki ön seçimler 29 Şubat'ta Güney Carolina eyaletinde yapılacak.

Demokratlar açısından California, Teksas, Minnesota, Colorado, Kuzey Carolina ve Virginia'nın da aralarında bulunduğu 14 eyaleti kapsayan ön seçimlerin yapılacağı 3 Mart ise kritik tarih olarak görülüyor.

3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak olan isim 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.