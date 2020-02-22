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Fransa'da PKK'ya finans sağlayan 6 kişi gözaltında
[Fotoğraf: AA]
Fransa'nın Gironde ve Chante-Maritime bölgelerinde 6 kişi, PKK'ya finans sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Fransız basınında yer alan haberlerde Gironde ve Charente-Maritime'de terör örgütü PKK'ya finans sağladığı gerekçesiyle 6 kişi, daha önce açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.
Yakalananlardan 4'ü hakkında soruşturma açıldığı, 2'sinin serbest bırakıldığı açıklandı.
Etiketler: Terör örgütü PKK gözaltı Gironde fransa Chante-MaritimeSon Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 23:43
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