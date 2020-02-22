Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi, yayımladığı raporla Rusya'nın Afrika faaliyetlerini mercek altına aldı.

"Rusya yalan haber kampanyaları ile Afrika'yı hedef alıyor" başlıklı raporda çarpıcı iddialar göze çarpıyor. Buna göre, Rusya bazı ülkelerde sahte sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonları yürütüyor.

"Putin'in Şefi"

Bu hesaplar sayesinde yanlış bilgiler ile Afrika ülkelerinde Rusya çıkarlarını gözeten politikaları destekliyor. Bunların başında Libya var. İddiaya göre, bu operasyonları yürüten ise, Rus Wagner grubunun arkasındaki isim olarak gösterilen iş insanı Yevgeny Prigozhin.

Prigozhin, "Putin'in Şefi" diye de anılıyor. Makalede şu sözler yer alıyor:

"Hesaplar Rusya Lideri Putin'e yakın Yevgeny Prigozhin ile bağlantılı. Prigozhin'in adı 2016 ABD seçimlerinde Rusya'nın müdahalesi davasında en başta geçiyor. Wagner grubunun başındaki isim Prigozhin'e ait hesaplar Libya'da Halife Hafter adına propaganda yapıyor."

"Ülkeler yalan haber kampanyalarına karşı uyanık olmalı"

Raporda, "Ülkeler, teknoloji şirketleri ve internet gözlemcileri Rusya'nın, son dönemde Afrika'daki yalan haber kampanyalarına karşı uyanık olmalı" uyarısı yapılıyor.

İddiaların büyük kısmı ise Stanford İnternet Gözlemciliği Araştırmacısı Shelby Grossman ile yapılan röportaja dayandırılıyor. Rapora göre, 2019'da sosyal medya platformu Facebook, Rusya ile bağlantılı çok sayıda sahte hesabı sildi.

Rusya'nın algı yönetimi çabalarının hedefindeki ülkeler arasında Kamerun, Mozambik, Sudan, Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Madagaskar'ın da bulunduğu iddialar arasında.