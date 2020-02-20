ABD'de Demokratik Parti'de ön seçim sürecinde mücadele sertleşiyor. Demokratik Pati'nin Las Vegas'taki bir televizyon münazarasında Michael Bloomberg ile Bernie Sanders karşı karşıya geldi.

Programda "seçilebilirlik" tartışmaları öne çıkarken tartışmanın seviyesi "aptal ve kibirli" gibi kelimelerle zaman zaman oldukça düştü.

Michael Bloomberg'in şirketlerinde kadınlara yönelik olumsuz ayrımcılık iddiaları yeniden gündeme getirilirken, milyarder iş adamı vergi kayıtlarını açıklamamakla eleştirildi.

Bloomberg ayrıca New York Belediye Başkanlığı döneminde polisin kişileri arama yetkilerini genişlettiği nedeniyle eleştirildi. Bloomberg, yıllar önce bu konuda hata yaptığını kabul etmişti.

[Fotoğraf: Reuters]

"Daha iyisini yapabiliriz"

Tartışmadaki diğer taraf Bernie Sanders, kutuplaştırıcı bulunuyor. ABD tarihinin ilk eşcinsel aday adayı Buttigieg ise, en popüler 2 adayın Demokratları böldüğü söyledi. Kendisinin partiyi birleştirebileceğini iddia etti.

Buttigieg "Bakın, biri partiyi yakıp kül etmek diğeri satın almak istiyor. Daha iyisini yapabiliriz" dedi.

Anketlerde Sanders önde

Anketlerde ise Vermont Senatörü Bernie Sanders önde. Bernie Sanders yüzde 31, yaptığı harcamalarla popülaritesini ikiye katlayan eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg yüzde 19 desteğe sahip.

Birkaç hafta öncesine kadar favori gösterilen eski başkan yardımcısı Joe Biden yüzde 15 ile üçüncü.

Parayla seçimi satın almaya çalışmak ile eleştiriliyorlar

Adaylar seçime yaptıkları harcamalarıyla da dikkat çekiyor. Milyarder iş insanı ve New York eski Belediye Başkanı Michael Bloomberg kampanya reklamları için 417 milyon dolar harcadı.

Dünyanın en zengin 12. kişisi olan Bloomberg dakikada 30 bin online reklam veriyor. Onu milyarder Tom Steyer 193 milyon dolarlık harcamasıyla izliyor.

Bernie Sanders ise 41 milyon dolar harcadı. Demokratik Parti içerisinde ise yüksek harcamalara tepkiler artıyor.

Adaylar, parayla seçimi satın almaya çalışmak ve münazaralara katılmayıp kendisini ispat etmekten kaçınmakla eleştiriliyor.