Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 11:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'da Mevlana Camii'ne ırkçı tehdit mektubu: Siz Türklerin hepsini öldüreceğiz
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Almanya'da camilere yönelik ırkçı saldırılara yenisi eklendi. Barnstorf kentinde bulunan Mevlana Camii'ne "Siz Türklerin hepsini öldüreceğiz" ifadelerinin yer aldığı 'NSU 2.0' imzalı tehdit mektubu yollandı.
"Milli Görüş İslam Toplumu"na ait Mevlana Camii bir kez daha ırkçıların hedefi oldu.
Cuma günü camiye gönderilen ve NSU 2.0 imzası taşıyan tehdit mektubunda "Siz Türklerin hepsini öldüreceğiz" tehdidinde bulunuldu.
Mevlana Camii nisan ayında da saldırılara hedef olmuş, camiye ırkçı tehdit mektubu gönderilmişti.
Irkçı tehditlerin sık sık yaşandığı Almanya'da geçen yıl Müslümanları ve camileri hedef alan 662 saldırı gerçekleşti.
Etiketler: Almanya
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