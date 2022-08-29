"Milli Görüş İslam Toplumu"na ait Mevlana Camii bir kez daha ırkçıların hedefi oldu.



Cuma günü camiye gönderilen ve NSU 2.0 imzası taşıyan tehdit mektubunda "Siz Türklerin hepsini öldüreceğiz" tehdidinde bulunuldu.

Mevlana Camii nisan ayında da saldırılara hedef olmuş, camiye ırkçı tehdit mektubu gönderilmişti.Irkçı tehditlerin sık sık yaşandığı Almanya'da geçen yıl Müslümanları ve camileri hedef alan 662 saldırı gerçekleşti.