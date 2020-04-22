Haber Giriş: Kaynak: AA
Almanya'da koronavirüsten 100 Türk yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Almanya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitiren Türk vatandaşların sayısı 100'e yükseldi.
Almanya'da koronavirüs nedeniyle Türk vatandaşlarından da can kayıpları haberleri geliyor.
Son 24 saatte Hamburg, Stuttgart, Gladbeck, Aachen ve Münih bölgelerinden 8 Türk daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece COVID-19'dan ölen Türklerin sayısı 92'den 100'e çıktı.
Son 24 saatte vefat eden Türklerin cenazelerinin Türkiye'de defnedileceği bilgisi paylaşıldı.
Almanya genelinde ise vaka sayısı 148 bin 925'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 127'ye ulaştı.
Etiketler: Türk koronavirüs covid-19 almanyaSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 20:30
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