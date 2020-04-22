Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle can kayıpları artıyor.

Avrupa'yı derinden vuran ve COVID-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da da can kaybı artıyor.

Son 24 saatte 437 kişinin yaşamını yitirdiği İtalya'da toplam ölü sayısı 25 bin 85'e yükseldi.