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İtalya'da koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 25 bini aştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İtalya'da COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 437 artarak 25 bin 85'e yükseldi.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle can kayıpları artıyor.
Avrupa'yı derinden vuran ve COVID-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da da can kaybı artıyor.
Son 24 saatte 437 kişinin yaşamını yitirdiği İtalya'da toplam ölü sayısı 25 bin 85'e yükseldi.
Etiketler: son dakika İtalya koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 19:20
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