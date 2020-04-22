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Bangladeş'te sokağa çıkma yasağı uzatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bangladeş'te koronavirüs tedbirleri kapsamında 26 Nisan'da sona ermesi planlanan sokağa çıkma yasağı 5 Mayıs'a kadar uzatıldı.
Bangladeş Kamu İdaresinden Sorumlu Devlet Bakanı Ferhad Hüseyin, 26 Nisan'da sona ermesi planlanan yasağın 5 Mayıs'a kadar sürdürüleceğini duyurdu.
165 milyon nüfuslu ülkede ilk vakanın görüldüğü 8 Mart'tan bu yana 32 bin 674 kişiye test yapıldı.
Ülkede bugüne dek 3 bin 777 vaka görülürken, virüs nedeniyle 120 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: koronavirüs covid-19 bangladeşSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 19:11
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