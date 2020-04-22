Bangladeş Kamu İdaresinden Sorumlu Devlet Bakanı Ferhad Hüseyin, 26 Nisan'da sona ermesi planlanan yasağın 5 Mayıs'a kadar sürdürüleceğini duyurdu.

165 milyon nüfuslu ülkede ilk vakanın görüldüğü 8 Mart'tan bu yana 32 bin 674 kişiye test yapıldı.

Ülkede bugüne dek 3 bin 777 vaka görülürken, virüs nedeniyle 120 kişi hayatını kaybetti.