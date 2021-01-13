Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da koronavirüs aşısı zorunlu olmayacak
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede koronavirüs aşısının zorunlu tutulmayacağını açıkladı.
Spahn, Alman hükümetinin bilgilendirme yaparak aşı konusunda güven oluşturmak istediğini belirtti.
Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht de Alman hükümetinin daha önce aşı zorunluluğun getirilmeyeceğini açıkladığını, hükümetin bu sözünün geçerli olduğunu belirterek "İnsanlar aşının güvenliği ve etkinliği konusunda ikna olursa büyük çoğunluk aşı olacaktır." demişti.
Sağlık personeli aşı istemiyor
Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, bakım ve sağlık personeli arasında çok sayıda aşı olmak istemeyen kişinin bulunduğunu işaret ederek bu meslek grubuna aşı olma zorunluluğu getirilmesinin gözden geçirilmesini talep etmişti.
Etiketler: Almanya Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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