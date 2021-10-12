Görüşme sonrasında üç partinin genel sekreterleri yaptıkları açıklamada, 15 Ekim'e kadar koalisyon görüşmelerinin esastan başlatılıp başlatılmayacağına karar vermek için çaba göstereceklerini belirtti.

Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Sekreteri Volker Wissing, koalisyon müzakerelerinin esastan başlatılmasını tavsiye edip edemeyeceklerine karar vermek için bir temel oluşturmak istediklerini söyledi.

Wissing, vergi ve maliye politikasındaki farklılıklara ilişkin ise bu konularda "adım adım" ilerleyeceklerini belirtti.

Yeşiller Partisi Genel Sekreteri Michael Kellner de "Ön görüşmelerde önemli olan tüm konular hakkında konuştuk. Farklılıklar daha azaldı." dedi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Lars Klingbeil de hükümet kurma konusunda daha gidilecek yolun bulunduğunun farkında olduklarını belirterek "Benzerlikler çoğaldı. Bence bu iyi olabilir." ifadesini kullandı.

Seçimlerde SPD 1'inci gelmişti

FDP, Almanya'da seçimlerin ardından hükümeti kurmak için öncelikle Yeşiller partisi ile ön görüşmeler gerçekleştirmişti.

FDP ve Yeşiller, SPD ile hükümet kurma amacıyla görüşmelere başlama kararı almıştı.

Ülkede 26 Eylül'de yapılan genel seçimde SPD oyların yüzde 25,7'sini alarak 1'inci parti çıkmıştı. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise 24,1 ile 2'nci olmuştu.

Hükümeti kurmak için kilit durumda olan FDP yüzde 11,5, Yeşiller yüzde 14,8 oy almıştı.